Экстренные отключения света отменены в некоторых областях Украины

В то же время, ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой.

В некоторых областях Украины в 9:00 были отменены экстренные отключения света, однако граждан призвали экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщили в ДТЭК утром 15 мая.

В компании заявили, что по состоянию на 09:00 экстренные отключения были отменены в Киеве и области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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Энергетики возвращают свет во все дома.

"Просим вас продолжать разумно потреблять электричество. Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой", – подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что с 6:40 до 09:00 Диспетчерский центр применил контролируемые аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Свет отключен! Безумный дефицит электроэнергии!

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