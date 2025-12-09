ТСН в социальных сетях

Экстренные отключения света отменили в нескольких областях: подробности

В Украине отменили экстренные отключения света в ряде регионов.

Графики света

Компания ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений электроэнергии в ряде регионов. В частности, восстановлено стабильное электроснабжение в Одесской и Днепропетровской областях, а также в городе Киеве и Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

По информации энергокомпании, решение принято после стабилизации нагрузки на энергосистему и сбалансирования потребления.

В ДТЭК подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, и в случае новых изменений компания будет оперативно информировать потребителей в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 декабря в ряде областей Украины обновили графики стабилизационных отключений света.

