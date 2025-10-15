- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2621
- Время на прочтение
- 1 мин
Экстренные отключения света — по всей Украине, кроме двух областей
Аварийные отключения света сегодня, 15 октября, во всех регионах кроме Донецкой и части Черниговской областей.
Сегодня вечером, 15 октября, на всей территории Украины ввели экстренные отключения света.
Об этом передает «Укрэнерго».
«Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах (кроме Донецкой и части Черниговской областей) применены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.
Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру
В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяется три очереди почасовых отключений
Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в Киеве и еще нескольких областях внезапно выключили свет.