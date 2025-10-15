Экстренные отключения света — по всей Украине, кроме двух областей

Отключение света 15 октября / © ТСН.ua

Сегодня вечером, 15 октября, на всей территории Украины ввели экстренные отключения света.

Об этом передает «Укрэнерго».

«Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах (кроме Донецкой и части Черниговской областей) применены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру

В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяется три очереди почасовых отключений

Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Киеве и еще нескольких областях внезапно выключили свет.