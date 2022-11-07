Экстренные отключения света в Украине 7 ноября: в "Укрэнерго" назвали области и причину

Сегодня будут применять аварийные (экстренные) и стабилизационные отключения, поэтому света может не быть дольше.

В семи областях Украины в понедельник, 7 ноября, будут применяться экстренные аварийные отключения света. Они могут затронуть Киевскую (и город Киев), Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.

В "Укрэнерго" объясняют, что отключения происходят в результате разрушений энергетической инфраструктуры после атак российских ракет и дронов.

"Напомним, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10-го, 11-го, 17-го, 22 октября и 2 ноября", — отметили в энергетической компании.

Кроме того, с шести утра и до конца суток в перечисленных областях будут действовать также графики плановых стабилизационных отключений.

То есть из-за применения стабилизационных и аварийных отключений, свет может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

Отключение света в Украине

Отключение света начались в октябре 2022 года в результате российских атак по энергетической инфраструктуре Украины. Планы РФ неизвестны, однако сейчас наша энергосистема – цель для российского врага. В "Укрэнерго" предупреждают, что по характеру последних атак уже все поняли, что зима будет сверхтяжелой. Отключения света будут продолжаться.

По состоянию на 6 ноября в Офисе Президента сообщали о тяжелой ситуации с обеспечением потребителей в Киеве электроэнергией. Местные власти уже подготовили план эвакуации населения столицы, если полностью откажет электросеть из-за обстрелов РФ. Местных жителей успокоили – сейчас никого не просят уезжать из города, такой нужды нет.

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