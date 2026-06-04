Экстренные отключения света в Украине: шесть областей остались в темноте

Экстренные отключения света 4 июня / © unsplash.com

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Сегодня, 4 июня, в Украине начались экстренные отключения света. В некоторых регионах в результате российских обстрелов экстренно выключили свет. Восстановительные работы уже продолжаются. В каких областях сейчас нет света?

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Экстренные отключения света 4 июня: когда вернут электроэнергию

В Украине фиксируют снижение потребления электроэнергии. Сегодня утром, 4 июня, этот показатель упал на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом в преддверии. Главная причина — солнечная погода в центральных и западных регионах.

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Благодаря этому домашние солнечные электростанции работают на полную мощность, что существенно снизило нагрузку на общую сеть. Вчера, 3 июня, суточный пик потребления пришелся на утро и оказался на 2,2% выше, чем во вторник.

Россия не перестает атаковать гражданскую энергоинфраструктуру Украины. После ночных атак дронов и артиллерийских обстрелов прифронтовых и приграничных зон зафиксированы новые отключения света в шести областях:

Харьковской;

Херсонской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Сумской;

Черниговской.

Самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях — из-за масштабных повреждений оборудования здесь обесточено больше всего потребителей.

Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам повсюду, где разрешает безопасность. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

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Каждый может помочь энергетикам и снизить потребление электричества в пиковые часы. Энергозатратные дела лучше перенести на период с 10:00 до 16:00 — например, стирка, глажка, включение бойлеров. В вечернее время с 18:00 до 22:00 энергетики призывают использовать не больше одного мощного устройства.

Ситуация в энергосистеме динамична. Энергетики рекомендуют регулярно проверять обновления и графики на официальных ресурсах вашего местного облэнерго.

Отключение света летом: все сценарии

Напомним, что ситуация в энергосистеме Украины летом будет зависеть от погоды и интенсивности российских обстрелов. Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко озвучил три возможных сценария развития событий.

По оптимистическому сценарию — без массированных атак и при умеренной температуре — будет незначительный дефицит мощности до 1 ГВт только с 18:00 до 23:00, что позволит избежать большинства почасовых отключений.

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Базовый сценарий, наиболее вероятный, сочетает спокойные дни с умеренными обстрелами. В этом случае плановые отключения будут происходить преимущественно в вечернее пиковое время и будут продолжаться ориентировочно 2–3 часа.

Пессимистический сценарий возможен при сочетании сильной жары и новых масштабных ударов по ключевым подстанциям, тепловым электростанциям и другим объектам энергоинфраструктуры. При таких условиях продолжительность отключения света в среднем может достигать 4 часов в сутки.

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