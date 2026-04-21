Экстренные отключения света в Украине: в каких пяти областях ввели новые графики

В Украине 21 апреля снова вводят экстренные графики отключения света. Ограничения коснутся пяти областей, а энергетики призывают экономить электроэнергию в пиковые часы.

Анастасия Грубрина
Экстренные отключения света в Украине / © unsplash.com

21 апреля в Украине снова вводят экстренные отключения света. Ограничения электропотребления коснутся пяти областей. Где будут выключать свет сегодня?

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 21 апреля: в каких регионах введены экстренные графики

Сегодня в пяти областях Украины введены экстренные отключения света. Они будут касаться Черниговской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областей.

Также непогода обесточила 7 населенных пунктов в Днепропетровской области.

По состоянию на сегодня потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям.

В Укрэнерго призывают не пользоваться несколькими мощными электроприборами сразу в период с 17:00 до 22:00.

Над обесточиванием уже начали работать аварийные бригады там, где разрешает ситуация с безопасностью.

Вчера, 20 апреля, к вечеру зафиксировали суточный максимум потребления. Он был на 5,8% выше максимума пятницы 17 апреля.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за официальными сообщениями на страницах вашего оператора системы распределения (облэнерго).

