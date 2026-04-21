Экстренные отключения света в Украине: в каких пяти областях ввели новые графики
В Украине 21 апреля снова вводят экстренные графики отключения света. Ограничения коснутся пяти областей, а энергетики призывают экономить электроэнергию в пиковые часы.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 21 апреля: в каких регионах введены экстренные графики
Сегодня в пяти областях Украины введены экстренные отключения света. Они будут касаться Черниговской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областей.
Также непогода обесточила 7 населенных пунктов в Днепропетровской области.
По состоянию на сегодня потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям.
В Укрэнерго призывают не пользоваться несколькими мощными электроприборами сразу в период с 17:00 до 22:00.
Над обесточиванием уже начали работать аварийные бригады там, где разрешает ситуация с безопасностью.
Вчера, 20 апреля, к вечеру зафиксировали суточный максимум потребления. Он был на 5,8% выше максимума пятницы 17 апреля.
Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за официальными сообщениями на страницах вашего оператора системы распределения (облэнерго).