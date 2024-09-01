Экстренные отключения света: в Укрэнерго сообщили об отмене графиков в Киеве и ряде областей

Энергетики работают круглосуточно, чтобы возобновить электроснабжение.
В Киеве и ряде областей введены экстренные отключения света.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях введены аварийные отключения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экстренные отключения введены из-за сложной ситуации в энергосистеме.
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", — добавили в ДТЭК.
Напомним, в "Укрэнерго" откровенно рассказали, чего ожидать зимой с отключениями света. В компании украинцев предупредили, что "легкой прогулки в следующую зиму точно не будет".
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