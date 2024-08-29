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Экстренные отключения света введены в Киеве и 11 областях Украины

Экстренные отключения света введены в Киеве и 11 областях Украины

В Украине экстренные отключения света / Фото: Getty Images

Во время экстренных отключений графики не действуют.

В четверг, 29 августа, после 15:00 в Киеве, а также в ряде областей Украины введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отключения будут происходить в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях.

В сообщении напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним, ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что зимой энергетику Украины ждет много испытаний, без отключений света не обойдется. Однако блэкаутов и гуманитарной катастрофы не будет.

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