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Экстренные отключения света ввели в большом областном центре: что произошло
В Днепре и Днепропетровском районе ввели экстренные отключения света из-за повторных атак на энергообъекты.
В Днепре и Днепропетровском районе вечером 30 октября вынужденно применили экстренные обесточения по указанию «Укрэнерго».
Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Отключение света в Днепре — что известно
По информации оператора, специалисты непрерывно ликвидируют последствия повреждений уже вторые сутки, однако новые атаки по энергооборудованию существенно усложняют восстановительные работы.
«Энергетики работают вторые сутки, но возобновить электроснабжение в полном объеме пока не удастся», — отметили в ДТЭК.
В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений привычные графики не действуют. Обо всех изменениях компания будет сообщать в своем Telegram-канале.
Атаки РФ на Днепр — последние новости
Напомним, в результате российской атаки вечером 29 октября на критическую инфраструктуру часть Днепра осталась без электроснабжения. Также в в некоторых районах города возникли перебои с водой.
Также Россия снова атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. Пассажиров и работников успели эвакуировать, однако из-за угрозы новых ударов движение поездов может задерживаться.