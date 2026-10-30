Экстренные отключения света ввели в большом областном центре: что произошло

Экстренные отключения света / © Фото из открытых источников

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В Днепре и Днепропетровском районе вечером 30 октября вынужденно применили экстренные обесточения по указанию «Укрэнерго».

Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

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Отключение света в Днепре — что известно

По информации оператора, специалисты непрерывно ликвидируют последствия повреждений уже вторые сутки, однако новые атаки по энергооборудованию существенно усложняют восстановительные работы.

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«Энергетики работают вторые сутки, но возобновить электроснабжение в полном объеме пока не удастся», — отметили в ДТЭК.

В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений привычные графики не действуют. Обо всех изменениях компания будет сообщать в своем Telegram-канале.

Атаки РФ на Днепр — последние новости

Напомним, в результате российской атаки вечером 29 октября на критическую инфраструктуру часть Днепра осталась без электроснабжения. Также в в некоторых районах города возникли перебои с водой.

Также Россия снова атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. Пассажиров и работников успели эвакуировать, однако из-за угрозы новых ударов движение поездов может задерживаться.

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