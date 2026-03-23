Экстренные отключения света ввели в Киеве и области: какая причина

По команде «Укрэнерго» столица и Киевщина переходят на экстренные отключения света.

Отключение света

Отключение света

В столице и Киевской области в понедельник, 23 марта, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» начались экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Энергетики подчеркивают, что во время действия экстренных ограничений стабилизационные графики, обнародованные ранее, не действуют. Продолжительность и объемы ограничений на данный момент не прогнозируются, поскольку ситуация в энергосистеме требует немедленного сбалансирования.

«По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — отмечают в ДТЭК.

По информации «Укрэнерго», в отдельных областях Украины ввели аварийные отключения из-за дефицита в энергосистеме, вызванного российскими обстрелами. В этих регионах предварительно обнародованные графики на данный момент не действуют.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — отметили в «Укрэнерго».

Также добавили, что актуальную информацию о состоянии сетей в вашем городе рекомендуют отслеживать на ресурсах местных облэнерго.

Напомним, российские дроны и артиллерия снова атаковали энергообъекты Украины, что привело к новым отключениям света в пяти областях.

