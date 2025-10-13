- Дата публикации
Экстренные отключения света ввели в одной из областей Украины — детали
Энергетики призывают экономить свет и называют регионы с графиками поставки электричества.
Экстренные отключения электроэнергии введены на Днепропетровщине.
Об этом говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго».
Такое сообщение размещено на сайте «ДТЭК Днепровские электросети». Днепряне же сообщают, что в отдельных районах города сейчас нет света.
Напомним, накануне 12 октября энергетики зафиксировали новый суточный максимум потребления электроэнергии. Этот показатель оказался на 1,4% выше, чем аналогичный максимум в минувшее воскресенье, 5 октября.
Учитывая сложную ситуацию в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС), вызванную предыдущими российскими обстрелами, сегодня утром были вынуждены ввести аварийные отключения электроэнергии.
Где применены ограничения, кроме Днепропетровщины
Ограничения коснулись нескольких областей. Так, аварийные отключения введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Запорожской (для промышленности) и Кировоградской (частично) областях.
Почасовые отключения — в Черниговской области. Там местное облэнерго применило графики, охватывающие две очереди.
Энергетики призывают к экономии
Из-за последствий обстрелов и ухудшения погодных условий необходимость в экономном потреблении электроэнергии остается крайне актуальной.
Энергетики призывают не включать несколько мощных электроприборов одновременно в течение всех текущих суток. Это поможет стабилизировать систему и избежать дальнейших ограничений.
Ситуация в энергосистеме может изменяться. Пожалуйста, следите за официальными сообщениями вашего оператора системы распределения (облэнерго) на их вебсайтах и социальных сетях.
Тем временем украинский президент Владимир Зеленский признал, что в стране ожидаются проблемы с электричеством и дальше.