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Экстренные пересадки и задержки рейсов: "Укрзализныця" срочно изменила движение поездов из-за атак на Днепр
Последствия российских ударов по железнодорожной инфраструктуре повлияли на сообщение сразу на нескольких направлениях, поэтому пассажирам придется учитывать изменения во время своих поездок.
После российских атак на железнодорожную инфраструктуру Днепра и Харькова движение поездов по этим направлениям сохраняется, однако часть рейсов курсирует с изменениями. Для перевозки пассажиров железнодорожники организовали пересадки на дизельные и электропоезда, привлекают подменные вагоны и дополнительные ресурсы.
О ситуации на железной дороге, вынужденных изменениях маршрутов и мерах для пассажиров рассказал председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский в эфире телеканала «Первый».
«Это два вокзала, два железнодорожных узла, подвергшихся атакам в последние дни. Первое, в обоих случаях движение сохраняется», — подчеркнул он.
Какие поезда изменили маршруты
По словам Перцовского, из-за задержки вагонов в Днепре железнодорожники организовали несколько пересадочных сообщений для пассажиров, следующих со Львовского направления. На отдельных станциях людей подбирают дизельные поезда или электрички, а затем предусмотрены пересадки в зависимости от маршрута.
Наиболее комплексные изменения касаются поездов №40/39 из Солотвина, №6/5 из Ясини, №42/41 из Трускавца и №86/85 из Львова. Как уточнили в «Укрзализныци», пассажиров от конечных станций до Львова будут доставлять дизельными и электропоездами, а оттуда они продолжат путешествие на подменных вагонах.
«На нескольких направлениях будет одна или две пересадки. Мы людям максимально поможем на этих вокзалах, где будут пересадки», — сообщил Перцовский.
Для поддержки пассажиров на станциях были привлечены дополнительные работники, которые будут помогать с багажом и сопровождением. Также в организацию питания присоединилась международная гуманитарная организация World Central Kitchen: людям обещают предоставить еду, воду и снеки.
Как пассажирам узнать об изменениях и вернуть билеты
Информацию о пересадках для каждого рейса пассажиры получают в push-уведомлениях «Укрзализныци». Перевозчик просит пристально смотреть за сообщениями и официальными каналами компании.
Если комбинированный маршрут окажется слишком сложным или неудобным, пассажиры могут вернуть 100% стоимости билетов через сервис возврата.
«Мы понимаем, что комбинированная логистика и замена вагонов приводят к задержкам и неудобствам, поэтому, если этот сценарий осложнен, мы предусмотрели возможность возврата 100% стоимости билетов онлайн», — пояснил Перцовский.
Он также сообщил, что к перевозкам будут привлекать новые вагоны, недавно поступившие с завода, и региональные поезда. По его словам, для каждого направления железнодорожники моделируют оптимальный маршрут, чтобы сократить время задержек.
Более 50 локомотивов получили российские удары
Перцовский заявил, что убытки железной дороги в результате российских атак продолжают расти. Только за октябрь враг прицельно поразил более 50 локомотивов.
«Если только сказать о локомотивах, то мы, по сути, закончим этот месяц с более чем пятью десятками локомотивов, которые прицельно ударил враг», — рассказал председатель правления компании.
Он добавил, что железнодорожники круглосуточно ремонтируют поврежденную технику, а правительство обеспечивает необходимое финансирование. Также компания ведет переговоры с международными партнерами по передаче локомотивов и помощи в производстве новых.
«Сегодня ключевое — это сохранить движение, и мы делаем прагматические такие практические шаги, чтобы это делать каждый день», — подытожил Перцовский.
Как узнать пересадки и вернуть билеты
Детали пересадок для каждого рейса пассажирам будут отправлять в push-уведомлениях «Укрзализныци». Перевозчик просит внимательно следить за сообщениями, чтобы не упустить информацию об изменениях в маршруте.
Если предложенный комбинированный маршрут окажется слишком сложным или неудобным, пассажиры могут вернуть 100% стоимости билетов онлайн. В компании извинились за вынужденные изменения и предупредили, что замена вагонов и пересадки могут вызвать дополнительные задержки.
Российские атаки на железную дорогу — что известно
29 октября российский беспилотник ударил по железнодорожному вокзалу Днепра. В результате атаки на вокзал погибли 15 человек, еще 13 получили ранения. Дрон попал в платформу, где находился пассажирский электропоезд Днепр — Запорожье.
В ночь на 30 октября российские войска снова атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. Пассажиров и работников раньше времени эвакуировали к укрытию, а на подземном уровне вокзала обустроили места для длительного пребывания людей.
На фоне российских атак железнодорожники предупреждали о возможных существенных задержках поездов, следовавших из Днепра и города. Из-за повреждений вокзала и локомотивов время отправления и прибытия рейсов могло меняться. Пассажиров предупредили о задержках поездов, а также напомнили, как следить за движением рейсов.