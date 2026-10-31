Экстренные пересадки и задержки рейсов: "Укрзализныця" срочно изменила движение поездов из-за атак на Днепр

После атак на вокзал в Днепре УЗ экстренно меняет движение поездов

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После российских атак на железнодорожную инфраструктуру Днепра и Харькова движение поездов по этим направлениям сохраняется, однако часть рейсов курсирует с изменениями. Для перевозки пассажиров железнодорожники организовали пересадки на дизельные и электропоезда, привлекают подменные вагоны и дополнительные ресурсы.

О ситуации на железной дороге, вынужденных изменениях маршрутов и мерах для пассажиров рассказал председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский в эфире телеканала «Первый».

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«Это два вокзала, два железнодорожных узла, подвергшихся атакам в последние дни. Первое, в обоих случаях движение сохраняется», — подчеркнул он.

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Какие поезда изменили маршруты

По словам Перцовского, из-за задержки вагонов в Днепре железнодорожники организовали несколько пересадочных сообщений для пассажиров, следующих со Львовского направления. На отдельных станциях людей подбирают дизельные поезда или электрички, а затем предусмотрены пересадки в зависимости от маршрута.

Наиболее комплексные изменения касаются поездов №40/39 из Солотвина, №6/5 из Ясини, №42/41 из Трускавца и №86/85 из Львова. Как уточнили в «Укрзализныци», пассажиров от конечных станций до Львова будут доставлять дизельными и электропоездами, а оттуда они продолжат путешествие на подменных вагонах.

«На нескольких направлениях будет одна или две пересадки. Мы людям максимально поможем на этих вокзалах, где будут пересадки», — сообщил Перцовский.

Для поддержки пассажиров на станциях были привлечены дополнительные работники, которые будут помогать с багажом и сопровождением. Также в организацию питания присоединилась международная гуманитарная организация World Central Kitchen: людям обещают предоставить еду, воду и снеки.

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Как пассажирам узнать об изменениях и вернуть билеты

Информацию о пересадках для каждого рейса пассажиры получают в push-уведомлениях «Укрзализныци». Перевозчик просит пристально смотреть за сообщениями и официальными каналами компании.

Если комбинированный маршрут окажется слишком сложным или неудобным, пассажиры могут вернуть 100% стоимости билетов через сервис возврата.

«Мы понимаем, что комбинированная логистика и замена вагонов приводят к задержкам и неудобствам, поэтому, если этот сценарий осложнен, мы предусмотрели возможность возврата 100% стоимости билетов онлайн», — пояснил Перцовский.

Он также сообщил, что к перевозкам будут привлекать новые вагоны, недавно поступившие с завода, и региональные поезда. По его словам, для каждого направления железнодорожники моделируют оптимальный маршрут, чтобы сократить время задержек.

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Более 50 локомотивов получили российские удары

Перцовский заявил, что убытки железной дороги в результате российских атак продолжают расти. Только за октябрь враг прицельно поразил более 50 локомотивов.

«Если только сказать о локомотивах, то мы, по сути, закончим этот месяц с более чем пятью десятками локомотивов, которые прицельно ударил враг», — рассказал председатель правления компании.

Он добавил, что железнодорожники круглосуточно ремонтируют поврежденную технику, а правительство обеспечивает необходимое финансирование. Также компания ведет переговоры с международными партнерами по передаче локомотивов и помощи в производстве новых.

«Сегодня ключевое — это сохранить движение, и мы делаем прагматические такие практические шаги, чтобы это делать каждый день», — подытожил Перцовский.

Как узнать пересадки и вернуть билеты

Детали пересадок для каждого рейса пассажирам будут отправлять в push-уведомлениях «Укрзализныци». Перевозчик просит внимательно следить за сообщениями, чтобы не упустить информацию об изменениях в маршруте.

Если предложенный комбинированный маршрут окажется слишком сложным или неудобным, пассажиры могут вернуть 100% стоимости билетов онлайн. В компании извинились за вынужденные изменения и предупредили, что замена вагонов и пересадки могут вызвать дополнительные задержки.

Российские атаки на железную дорогу — что известно

29 октября российский беспилотник ударил по железнодорожному вокзалу Днепра. В результате атаки на вокзал погибли 15 человек, еще 13 получили ранения. Дрон попал в платформу, где находился пассажирский электропоезд Днепр — Запорожье.

В ночь на 30 октября российские войска снова атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. Пассажиров и работников раньше времени эвакуировали к укрытию, а на подземном уровне вокзала обустроили места для длительного пребывания людей.

На фоне российских атак железнодорожники предупреждали о возможных существенных задержках поездов, следовавших из Днепра и города. Из-за повреждений вокзала и локомотивов время отправления и прибытия рейсов могло меняться. Пассажиров предупредили о задержках поездов, а также напомнили, как следить за движением рейсов.

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