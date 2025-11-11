Эксвицеппремьеру Украины объявили подозрение: детали громкого дела

Алексей Чернышев

Бывшему вице-премьер-министру Украины НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Об этом сообщили в НАБУ.

Хотя в деле не указывается имя, однако, по данным из разных СМИ, речь идет об Алексее Чернышеве. Это уже второе подозрение, объявленное экс-чиновнику. По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), эксвицеппремьер был среди лиц, посещавших так называемую «прачечную» — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, экс-чиновник получал средства от Цукермана, который, вероятно, легализовывал их для Миндича. Эта «прачечная» контролировалась руководителем преступной организации, которую НАБУ и САП разоблачили накануне.

«Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн. долларов США и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация: ст. 368-5 УК Украины», — отметили в НАБУ.

Напомним, ранее НАБУ обнародовало новую часть расследования случаев коррупции в государственном предприятии «Энергоатом». Руководитель «прачечной» Карлсон контролировал финансовые потоки, которые, как выяснилось, уходили на элитные квартиры и дома.

Впоследствии обнародовали новые детали спецоперации «Мидас». Детективы задокументировали, как участники организованной преступной группы передавали деньги бывшему вице-премьер-министру Украины, известному во внутреннем общении под кодовым именем Че Гевара.