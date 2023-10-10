Эксзамглавы Минобороны Шаповалова, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, оставили под стражей

Прокурор настаивал на содержании под стражей или альтернативе в залоге в размере 97 миллионов гривен.

Суд не выпустил из-под стражи бывшего замглавы Минобороны Вячеслава Шаповалова, но уменьшил размер залога.

Об этом говорится в сообщении корреспондентки "Общественного" со ссылкой на решение Шевченковского районного суда от 9 октября.

Суд принял решение оставить Шаповалова под стражей до 1 ноября с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Во время заседания прокурор настаивал на содержании под стражей или альтернативе в залоге в размере 97 миллионов гривен.

Он отметил, что Шаповалов "может скрываться от органов следствия и покинуть территорию Украины", ведь он бывший чиновник и "приобрел социальные связи".

В свою очередь Шаповалов рассказал, что написал заявление на увольнение "по европейским стандартам" и на момент задержания уже не работал. Он назвал подозрение безосновательным, утверждая, что "там нет доказательств".

"Я не буду долго говорить, статья 114 препятствования ВСУ в особый период. Нельзя препятствовать той деятельности, которая не осуществляется", — сказал Шаповалов.

По его словам, такие подозрения безосновательны. Ни желания, ни возможностей у Шаповалова для этого нет.

"Мы поставляли 15-20 тонн средств, они не могут ездить по всей Европе. Хаб был в Польше, в Жешуве. И оттуда частично, по партиям доставляли товары в Украину. Все забыли, какое время было тогда, это были сложные обстоятельства, которых мы работали.На начало войны у нас было 0 бронежилетов и касок.Если вы говорите, что я буду скрываться, то я бы мог это делать еще до начала войны.Я не имею желания и возможности.Какие свидетели, на кого влиять? говорите, свидетель Хмельницкий, он в СИЗО", — сказал Шаповалов.

По словам его адвоката, большинство закупивших бронежилетов прошли проверку.

"Бронежилеты прошли экспертизу. Из калибров производились выстрелы 5,45 и 7,62 два бронежиллета не прошли испытания по 5,45, но все прошли испытания по 7,62. Большинство бронежиллетов прошли проверку. 100% подписка, а у нас где-то " – добавил адвокат.

Сторона защиты настаивала отпустить Шаповалова из-под стражи.

Напомним, зимой 2023-го Печерский районный суд города Киева назначил меру пресечения освобожденному от должности заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, который является фигурантом уголовного дела по закупке по завышенным ценам продуктов для военных.

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