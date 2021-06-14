ЕКТА и Дія помогут оформить страховой полис для выезда за границу в пару кликов Новости компаний

Планируете поездку за границу? С ЕКТА и Дія можно быстро оформить страховой полис онлайн в популярных мессенджерах.

Страховая компания ЕКТА - первая компания non-life страхования в Украине, которая внедрила в свои бизнес-процессы приложение Дія. Ранее для покупки страхового полиса клиентам приходилось лично предоставлять копии документов или отправлять их по почте. На сегодняшний день эта процедура значительно упрощена и комфортна для клиентов благодаря единственному в мире приложения Дія, в котором цифровой паспорт официально приравнивается к бумажному.

Эти нововведения при оформлении туристического страхового полиса компании ЕКТА уже вступили в силу. Теперь, перед поездкой за границу, турист легко сможет зайти в популярные мессенджеры Viber или Telegram и оформить страховой полис всего за пару кликов.

Основная цель - сделать процесс страхования начиная от оформления договора до получения выплаты - удобным, простым и без лишней бумажной волокиты. Оформить договор и пройти процедуру идентификации теперь можно быстро и просто через приложение Дія.

Как быстро оформить страховой полис?

выберите удобное для вас приложение - Viber или Telegram;

откройте чат-бот ЕКТА в мессенджере, выберите территорию покрытия и период поездки;

для передачи копии данных своего загранпаспорта выберите пункт меню «Отправить через Дію»;

согласуйте запрос в приложения Дія и произведите оплату.

Сотрудничество страховой компании ЕКТА и Дії усовершенствует процесс оформления страхового полиса и в последующем - получения выплаты, которую компания планирует осуществлять дистанционно за считанные минуты. Повысить качество обслуживания клиентов поможет разработанная командой ЕКТА технологическая CRM-система, благодаря которой все процессы внутри компании автоматизированы. Также, ЕКТА одной из первых в Европе создала новые каналы коммуникации для круглосуточной онлайн поддержки клиентов, находящихся за рубежом, в популярных мессенджерах: Viber, WhatsApp и Telegram.

Дія — это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Все очень удобно, в одном месте и всегда под рукой в смартфоне.

На портале можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении — доступ к 9 своим цифровым документам и 12 услугам. Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПО). Особого внимания заслуживает революционная технология Дія.Підпис — самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.

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