Эктор Хименес-Браво с автоматом в руках показался на тренировках военному делу

Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво отправился на тренировки военному делу.

Об этом кулинар и ведущий рассказал на странице Instagram. Эктор поделился кадром, на котором изображен с автоматом в руках посреди поля. Как отметил Эктор Хименес-Браво, на тренировку он пошел, чтобы в случае встречи с российскими захватчиками иметь возможность защитить себя и своих близких:

"Я считаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, Россия сюда больше не придет. Потому что, как можно зайти в страну, где 50% людей могут тебя убить во время патрулирования или разгона митингов. Орки, конечно, тупые, но не настолько", – сказал телекулинар.

В то же время он признался, что не планирует идти в терроборону или вступать в ВСУ, но ради защиты хочет уметь обращаться с оружием:

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Это не пиар, я не собираюсь вступать в ВСУ, или ТРО и ездить по блокпостам для фотосессий. Я не вожу с собой автомат и не снимаю видео для галочки. Это моя жизнь, которую я хочу защитить и транслирую вам свои мысли и позицию. И уверен, что каждый украинец должен задуматься об этом, поскольку орки могут вернуться в ваш дом (даже если сейчас вы уже чувствуете себя в безопасности.) И мы встретим их иначе. Защиту от ракет нам обеспечит ВСУ, а мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе", — поделился Хименес-Браво.

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