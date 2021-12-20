Экзамен для пациента. Чек-лист для подготовки к медицинским анализам Новости компаний

Экзамен для пациента. Чек-лист для подготовки к медицинским анализам Новости компаний

Медицинский анализ — первый шаг к правильному диагнозу и эффективному лечению. Но все ли пациенты знают, что достоверность его результата — ответственность не только лаборатории?

"Простой" анализ состоит из трех этапов: преаналитического (включающего подготовку ко взятию биоматериала, саму процедуру взятия и доставку анализа в лабораторию), аналитического (непосредственно лабораторное исследование) и постаналитического (анализ полученных результатов).

Лаборатория гарантирует качество каждого из этих этапов, — отмечает Ирина Липчак, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО. — Весь наш персонал имеет высокую квалификацию и четко придерживается современных медицинских стандартов.

В ИНВИТРО для взятия анализов используются вакуумные пробирки, что не просто делает процедуру быстрой и безопасной, но и обеспечивает необходимые условия для хранения и транспортировки биоматериала (кстати, в отделениях ИНВИТРО пациенты могут бесплатно получить вакуумные пробирки и для анализа мочи).

Исследования проводятся на инновационном оборудовании производства США, Швейцарии, Германии, Японии и др., с использованием только оригинальных сертифицированных реагентов от ведущих мировых брендов. Регулярный внешний независимый контроль и система ежедневного внутреннего контроля подтверждают точность наших исследований.

Но мы не можем контролировать, как пациенты придерживаются правил подготовки к медицинским анализам.

Так что, точность результата медицинского анализа — ответственность и лаборатории, и пациента.

Что мы должны учитывать, готовясь к "экзамену для пациента" — медицинскому анализу?

Анализ крови сдается натощак — не менее 8 часов и не более 14 часов голода. Но пить воду важно — это профилактика образования сгустков, которые делают невозможным качественное исследование крови. Из-за суточных колебаний гормональных и биохимических параметров большинство анализов сдаются утром — с 8 до 11 часов. Прекратите принимать лекарства за несколько дней до анализа. Если нет такой возможности, сообщите об этом сотрудникам лаборатории перед процедурой. Не употребляйте алкоголь и не курите накануне анализа. Эти вредные привычки влияют на метаболические процессы в организме и изменяют секрецию биологически активных веществ. Не желательно сдавать кровь вскоре после физиотерапевтических процедур или инструментального обследования: эти может вызвать временное изменение некоторых лабораторных параметров.

Более детальную информацию об основных требованиях преаналитического этапа можно посмотреть на сайте ИНВИТРО.

И выбрав лабораторию, гарантирующую качество исследований, не стоит проверять результаты еще где-то, поскольку в разных лабораториях могут использоваться разные методы и единицы измерения, и их сравнение будет некорректным.

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