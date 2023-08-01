Экзамен для получения водительского удостоверения будет проходить по новым правилам: подробности

С 1 августа в силу вступают изменения касательно правил прохождения экзамена для получения водительских прав.

В Украине с 1 августа 2023 года отменены ограничения количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Теперь после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке кандидат имеет:

неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена;

неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Также сообщается, что интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – два года.

"Также обновлено экзаменационный лист практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения", — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада разрешила будущим водителям учить теорию самостоятельно без автошколы.

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