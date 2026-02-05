Экзамен перед фронтом: Сырский ввел обязательную проверку для мобилизованных

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

В Украине вводят обязательный комплексный экзамен для военнослужащих, завершивших обучение в учебных центрах. Целью новшества является проверка качества подготовки мобилизованных перед их отправлением в зону боевых действий.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, такой экзамен позволит оперативно выявлять недостатки в навыках бойцов.

Реклама

«Экзамен позволяет выявить пробелы в навыках мобилизованного и доучить его перед выполнением боевых задач», — пояснил Сырский.

Он отметил, что аудит качества базовой общевойсковой подготовки, который продолжается с минувшей осени, будет продлен как в учебных частях, так и непосредственно в боевых бригадах. Кроме проверки знаний новобранцев, Главнокомандующий отметил важность повышения квалификации инструкторов, улучшение их отношения к работе, а также надлежащего оснащения полигонов.

Также Сырский заслушал отчеты руководителей учебных центров по внедрению программ адаптации новобранцев, организации противовоздушного прикрытия мест подготовки и строительства защитных сооружений.

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию с 3 февраля по 4 мая. Это означает, что в феврале продлится призыв военнообязанных граждан в ряды ВСУ для защиты от российской агрессии.

Реклама

Также в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).

К слову, производители трансформаторного оборудования теперь могут бронировать всех своих военнообязанных работников.