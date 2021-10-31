Экзитпол "Социальный мониторинг: на выборах мэра Харькова лидирует Терехов

Игорь Терехов набрал около 52% голосов.
Сегодня, 31 октября, в 8:00 в Харькове открылись участковые избирательные комиссии по голосованию на внеочередных выборах городского головы. В 20:00 участки закрылись.
Согласно данным центра "Социальный мониторинг", в первом туре результаты выглядят так:
Игорь Терехов – 51,9%.
Михаил Добкин – 27,6%.
Александр Скорик (ЕС) – 6%.
Константин Немичев (Нацкопус) – 5,1%.
Алина Мустафаева (СН) – 3%.
Владимир Плетнев (Партия Шария) – 2,5%.
Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 1,4%.
31 октября 2021 года в Харькове — первые в истории города внеочередные выборы мэра. Их назначили после смерти Геннадия Кернеса, возглавлявшего город 10 лет и умершего в результате коронавирусной болезни.
31 декабря избран секретарем горсовета — и. о. мэра Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы. Их могли назначить на март 2021 года, но выяснилось, что горсовет не направил документ о признании смерти Кернеса. Без него вопросы не могли рассмотреть сначала в профильном комитете, а затем в сессионном зале.
По данным Государственного реестра избирателей в Харькове по состоянию на 31 октября 1 млн. 17 тыс. 364 избирателя. На выборы опубликовали 1 млн 40 тыс. 609 бюллетеней.