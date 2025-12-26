Экзотика на Днепре: в Украине заметили редкую утку-мандаринку

Утки-мандаринки. Фото: Mitten/CC BY-SA 2.0 de

На берегу Днепра в Черкассах местные жители заметили необычную для украинских водоемов птицу — самца утки-мандаринки. Ярко окрашенный экзотический гость держался среди стаи обычных уток, а видео с ним быстро распространилось по соцсетям.

Об этом сообщила местная группа «Типичные Черкассы».

«В Украине эти птицы не являются аборигенными. Чаще всего мандаринки появляются у нас как декоративные, их содержат в парках, зоопарках или частных хозяйствах. Время от времени отдельные особи попадают в дикую природу и могут жить на больших водоемах, в том числе и на Днепре», — говорится в сообщении.

Что известно об утке-мандаринке

Утка-мандаринка — декоративная птица семейства утиных, известная яркой окраской самцов. Природный ареал вида охватывает Восточную Азию — Китай, Корею, Японию, Тайвань и Дальний Восток. Также мандаринок успешно интродуцировали в Западной Европе, где они полностью натурализовались. Часто этих птиц содержат в парках и зоопарках.

Вид имеет ярко выраженный половой диморфизм: самцы отличаются разноцветным оперением и хохолком на голове, тогда как самки имеют сдержанные серо-бурые перья. Длина тела самца достигает около 48 см, самки — до 41 см, размах крыльев — 65-75 см. Вес птиц обычно составляет 0,5-0,6 кг.

В дикой природе мандаринки обитают в лесах вблизи горных рек и озер. Гнезда они обустраивают в дуплах деревьев на разной высоте — иногда до 15 метров. Сезон размножения начинается в конце зимы — начале весны. Самка откладывает от 7 до 14 яиц и высиживает их около месяца.

Мировую численность уток-мандаринок оценивают в 65-66 тысяч особей, при этом популяция имеет тенденцию к сокращению. Охота на этот вид запрещена.

В культуре стран Восточной Азии мандаринки считаются символом супружеской верности и гармонии — их изображения широко используют в традиционном искусстве.

