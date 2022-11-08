"Ел сырые грибы и собирал росу с листьев": вояка ВС РФ рассказал, как выживал, пока не попал в плен к ВСУ (видео)

Российский оккупант несколько дней голодал, пока не наткнулся на ВСУ.

Российские мобилизованные после попадания на передовую разбегаются кто куда. Им приходится несколько дней голодать в поисках выхода из ситуации.

Так один из "мобиков" несколько дней ел "дары природы", пока не встретился с ВСУ, которые взяли его в плен.

"Я блуждал несколько дней, ел сырые грибы, пил из лужи. Первые три дня воды не было вообще, я собирал капли с опавших листьев, слизывал. Бывало попадался подсолнечник, я оттуда собирал семена и ел. Потом нашел в ящиках, которые оставили на позициях, выжатую пачку майонеза. Там было немного, я им обмазал семечки и ел", — рассказал украинскому журналисту Дмитрию Карпенко оккупант.

Журналист назвал то, как выживал оккупант "бомжеванием" и подчеркнул, что вот так чувствует себя в Украине "вторая армия мира".

Напомним, что российские военные могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь. Телефоны горячей линии "Хочу жить": +380665803498 и +380931192984.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский из-за безумных потерь РФ в Украине призвал мобилизованных россиян либо протестовать, либо сдаваться в плен в ВСУ и СБУ.

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