Ел яблоки и ночевал в бочке: в Черниговской области задержали подозреваемого в убийстве матери 4 детей

Ел яблоки и ночевал в бочке: в Черниговской области задержали подозреваемого в убийстве матери 4 детей

Мужчина прятался в поле.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 32-летней жительницы Кладьковки Черниговского района. К правоохранителям поступил вызов, что в сарае неподалеку от заброшенного дома видели находящегося в розыске мужчину.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Мужчина был обессилен, ведь долгое время ничего не ел. Полицейские установили, что 44-летний подозреваемый в убийстве почти месяц скрывался в окрестных полях.

По словам мужчины, он питался преимущественно яблоками, а ночевал в бочке из-под удобрений. С наступлением морозов мужчина вернулся в деревню. Его заметили родственники погибшей и сообщили в полицию.

Суд избрал мужчине меру пресечения – 60 суток под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, что в Одесской области к пожизненному заключению приговорили 47-летнего мужчину, который жестоко убил целую семью.

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