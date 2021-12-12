Ел яблоки и ночевал в бочке: в Черниговской области задержали подозреваемого в убийстве матери 4 детей

Мужчина прятался в поле.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 32-летней жительницы Кладьковки Черниговского района. К правоохранителям поступил вызов, что в сарае неподалеку от заброшенного дома видели находящегося в розыске мужчину.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Мужчина был обессилен, ведь долгое время ничего не ел. Полицейские установили, что 44-летний подозреваемый в убийстве почти месяц скрывался в окрестных полях.
По словам мужчины, он питался преимущественно яблоками, а ночевал в бочке из-под удобрений. С наступлением морозов мужчина вернулся в деревню. Его заметили родственники погибшей и сообщили в полицию.
Суд избрал мужчине меру пресечения – 60 суток под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в Одесской области к пожизненному заключению приговорили 47-летнего мужчину, который жестоко убил целую семью.
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