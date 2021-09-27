Ела объедки и звала на помощь: в Днепре сын больше недели удерживал мать в забаррикадированном доме

Ела объедки и звала на помощь: в Днепре сын больше недели удерживал мать в забаррикадированном доме

Вход в здание был забаррикадирован разными вещами.

В Днепре 47-летний мужчина больше недели держал собственную 78-летнюю мать в закрытом помещении. Женщине пришлось питаться объедками и остатками пищи в доме.

Об инциденте пишет местное издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на источники.

Как отмечается, первой тревогу забила сестра женщины. На место она вызвала полицейских.

Сестра потерпевшей, в частности, рассказала, как стала очевидицей жуткой сцены, когда заглянула в окно дома. По ее словам, 78-летняя женщина лежала на кровати, а рядом с ней сидел сын и кричал на нее. По информации издания, мужчина страдает психическим расстройством.

Полицейские на месте обнаружили, что вход в дом был забаррикадирован различными вещами, в частности, стульями и веревками. А из дома доносились крики о помощи пожилой женщины.

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Тогда копы разобрали завалы и вошли внутрь, где пообщались с женщиной и узнали, что сын держал ее взаперти в доме девять суток.

Отмечается, чтобы хоть как-то выжить и не умереть с голоду, ей пришлось питаться объедками и остатками пищи в доме.

Напомним, в Ивано-Франковской области приговорили к трем месяцам ареста 51-летнего мужчину за психологическое домашнее насилие. Мужчина часто угрожал племяннице, оскорблял ее и ругался в ее адрес.

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