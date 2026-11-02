«Ела только зерно»: эвакуированные из Олешков рассказали об ужасах оккупации

На эвакуацию согласились около 750 жителей Олешков / © Bild

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Из 24 тысяч жителей Олешков до недавнего времени в городе оставалось не более двух тысяч. Во время гуманитарного перемирия в районе этого города Херсонской области на эвакуацию согласились около 750 жителей.

Изданию BILD удалось поговорить с эвакуировавшимися и сейчас находящимися в северной части Украины.

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«Я чувствовала только эту пустоту»

90-летняя Светлана Васильевна прожила в Олешках 64 года. С начала оккупации она почти не выходила во двор. В 2023 году первый этаж дома оказался под водой. Затем сгорел второй этаж.

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Первоначально с продуктами помогала церковь. У Светланы были куры. Но потом снаряд снес ее забор, а кур перетаскивали собаки. В конце 2025 года стало еще хуже.

«Просто совсем ничего не осталось. Только немного зерна. В какой-то момент он мне настолько надоел, что я больше не могла его есть», — рассказала Светлана.

Сейчас она весит 55 кг. В конце концов жить так стало невозможно. Окна были выбиты, внутри все сгорело, трубы лопнули, отопления не было.

«Я чувствовала только эту пустоту. У меня болело сердце. Я замерзала. Не знаю, как я это пережила», — вспомнила пожилая женщина.

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На ее глазах появляются слезы. Она призналась, что теперь очень рада, что находится в Украине.

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«Мне еще больше повезло»

В какой-то момент голод заставил 66-летнего Владимира Золаки выйти из дома. Вместе с тремя женщинами он отправился в соседний населенный пункт в поисках пищи. По дороге они взорвались на мине. Все три женщины получили тяжелые ранения, Владимир был ранен в ноги.

«Мне еще больше повезло. Я спас их и доставил в больницу», – вспомнил он. Из-за тяжелых ранений женщины не смогли оставить Олешки.

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«Олешки – это Украина»

Некоторые жители города пугали 70-летнюю Людмилу Озелову предупреждениями, что ее сначала отвезут в Россию. Но она все равно собрала вещи. Труднее всего было оставить своих животных.

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В Олешках она родилась, там появились на свет ее дети. «Прекрасный город», – говорит она. Затем повторяет еще раз, качая головой и вытирая слезы из глаз: «Прекрасный город».

Хочет ли она вернуться, если Олешки освободят? «Если я еще доживу до этого, то да. Я так сильно хочу дожить до этого. Увидеть Олешки снова свободными», – говорит Людмила.

В палатках прибывших ждут горячая еда, чай и сладости. Медики осматривают эвакуированных. Некоторые держат своих собак на руках, животные тоже замотаны в флаги.

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«Ночью я не смогу заснуть»

16-летняя Даша не видела своего отца Михаила два года. Он остался в Олешках, когда семья убегала. До последнего момента мать и сестра говорили ей, что он, скорее всего, приедет только из одной из групп. Теперь он стоит перед ней.

«Сегодня ночью я не смогу уснуть. Это такие замечательные чувства», – отметила Даша.

Когда автобусы отправляются дальше, вдоль дороги стоят люди с огромными сине-желтыми флагами и факелами.

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Гуманитарная операция в Олешках – главное:

Гуманитарная операция по эвакуации жителей оккупированных Олешков завершилась 31 октября. Украинцы вернулись на подконтрольную Украине территорию из-за границы на Черниговщине. Режим тишины, который был введен 27 октября, позволил разминировать дороги, доставить в город гуманитарную помощь и медицинское оборудование, а также эвакуировать гражданских. Владимир Зеленский поблагодарил США и первую леди Меланию Трамп за посредничество.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что все эвакуированные находятся в безопасности. Среди спасенных — пожилые люди и маленькие дети. Старшей эвакуированной женщине 94 года, а самому младшему ребенку — только год .

В то же время из оккупированных Олешков эвакуировали не всех желающих . Там до сих пор остаются гражданские. Часть маломобильных и лежачих людей так и осталась дома, кто-то испугался потенциальных фильтрационных мер со стороны российских оккупантов, а жители близлежащих деревень просто не успели пробиться в пункты сбора из-за плотно заминированных автодорог.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что будет с людьми , оставшимися в Олешках. Граждане, принявшие решение остаться, будут обеспечены гуманитарной помощью.

Кроме того, во временно оккупированных Олешках были проведены репатриационные мероприятия. В режиме тишины из морга Олешковской больницы вывезли тела погибших граждан. В частности, военных и гражданских .

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