"Электоральный салют": Зеленский жестко отреагировал на планы Орбана по Трампу

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Он подчеркнул, что Украина поддержит только реальный результат, а не электоральные салюты, и напомнил о роли Беларуси в войне.

Об этом он сказал во время совместного с чиновниками брифинга для журналистов в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что реальная цель таких переговоров неизвестна, но позиция Украины четкая: любой формат, ведущий к миру, будет поддержан.

«Если есть встреча, где бы она ни была, точно дает прекращение огня и окончание войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы. Я всегда об этом говорю», — заявил президент.

В то же время, он жестко раскритиковал встречи без реальных последствий, назвав их политическим пиаром.

«Если встречи нужны для электорального салюта Орбана и без результата, то мы не можем такое поддерживать. Безусловно, безрезультатные встречи о нас и без нас, потому и безрезультатны. На мой взгляд», — подчеркнул Зеленский.

«Надо не забывать Лукашенко»

Глава государства добавил, что Украина готова воспринимать любой формат, если есть результат, кроме прямых переговоров с агрессорами.

«Кроме России и Беларуси, потому что они союзники в этой войне против нас. Потому что война началась, и Лукашенко нужно не забывать», — отметил президент.

Зеленский с иронией прокомментировал последние заявления белорусского диктатора.

«Он сейчас стал очень болтливым у меня и показывает, как он добр к нашему народу», — добавил президент.

Напомним, Александр Лукашенко во время открытия моста через Припять призвал украинцев приезжать в Беларусь, обещая им условия жизни, как у местных жителей. Его слова прозвучали на фоне поддержки Минском российской войны против Украины и международных санкций против белорусского режима.