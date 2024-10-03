Электричество будет на 2 часа через сутки: эксперт описал мрачный сценарий на зиму

Эксперт рассказал, что будет со светом зимой, если из-за российской атаки придется отключить хотя бы одну АЭС.

Если из-за вражеских атак зимой будет отключена любая украинская АЭС, то жители будут со светом не более 4 ч. в сутки. По самому худшему сценарию, в течение нескольких дней свет может быть всего 2 ч. за двое суток.

Такую оценку директор Центра исследований энергетики Александр Харченко озвучил в интервью изданию Oboz.ua.

Если грядущая зима будет холодной с температурой воздуха -5…-15 градусов, то повреждение трансформаторов любой из подконтрольных Украине АЭС приведет к очень тяжелым последствиям.

"Лучший сценарий выглядит как наличие электричества в течение 4 часов для домохозяйства. Это хороший сценарий. В плохом сценарии мы где-то 2-3 дня будем вообще выходить из шока и иметь электричество через сутки на 2 часа, затем снова на 2 часа", – рассказал Харченко.

Он отметил, что атомные электростанции – это основа украинской энергосистемы. Если их вывести из системы, полученный дефицит невозможно будет перекрыть за счет импорта электроэнергии из Европы. Поэтому Украине необходимо защитить АЭС дополнительными средствами ПВО. Правда, даже это не дает гарантий сохранения энергообъектов.

Напомним, ранее руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип высказал мнение – если зимой температура воздуха опустится до -10 градусов, то света может не быть по 18 часов.

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