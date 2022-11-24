Электричество подано во все области Украины: в Офисе президента сообщили о подключении потребителей к сети

Прежде всего, были заживлены объекты критической инфраструктуры.

Электричество подали во все области Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об этом 24 ноября.

"Первое что было заживлено – объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", – отметил Тимошенко.

Кирилл Тимошенко также сообщил о том, что в регионах удалось развернуть 4 тыс. "Пунктов несокрушимости" – специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков.

"Наши энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7", – добавил Тимошенко.

Напомним, власти Киева готовятся к блекауту, который может произойти в результате атак РФ.

На утро 24 февраля после ракетного террора РФ 70% столицы остается без электричества.

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