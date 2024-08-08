Электроэнергии будет не хватать еще два года: в НБУ раскрыли объем дефицита

Нехватка электроэнергии – один из основных факторов, которые сдерживают восстановление украинской экономики в условиях полномасштабной войны.

До конца 2024 года Украине будет не хватать 7% электричества, в следующем году этот показатель немного возрастет, но потом заметно снизится.

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в "Укринформ".

"Предполагаем, что дефицит электроэнергии будет превышать 7% в 2024 году, будет близким к 8% в 2025 году и до 5% в 2026 году и останется одним из основных сдерживающих факторов для экономики. Восстановление при этом будут поддерживать значительные бюджетные расходы благодаря международной помощи, дальнейшее развитие экспортных путей на фоне оживления спроса на товары украинского экспорта и развитие распределенной генерации", — отметил Пышный.

Несмотря на то, что этот прогноз строится на предположениях, от его реализации во многом будет зависеть макроэкономическая картина Украины.

Напомним, в отчете Международного валютного фонда говорится, что в результате российских обстрелов энергосистемы было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций.

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