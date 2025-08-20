Электронная очередь в ТЦК: Шмыгаль сообщил о важных изменениях

Правительство приняло решение об е-очереди в ТЦК на постоянной основе / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Правительство Украины окончательно приняло использование сервиса е-очереди для записи на прием в ТЦК и СП.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующее решение было принято по инициативе Министерства обороны. Электронная очередь работала в тестовом режиме с мая 2024 г. и теперь становится постоянным важным сервисом для военнообязанных, военнослужащих и членов их семей.

Реклама

Шмыгаль подчеркнул, что данное решение реализует ключевые приоритеты правительства: человекоцентричность, цифровизация процессов, свободное взаимодействие государства и граждан, а также удобные услуги.

"Убираем "живые" очереди под Центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан", — отметил министр обороны.

Он также добавил, что идет работа над переводом в «цифру» как можно большего количества услуг и формируется экосистема Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме.

Напомним, в Украине до конца 2025 года планируется запустить сервис «е-ТЦК», который должен снизить нагрузку на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Ожидается, что электронные услуги упростят взаимодействие с военнообязанными.