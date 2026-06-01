Электронная трудовая книжка до 10 июня: какие последствия ждут тех, кто не успеет

В Украине до 10 июня необходимо оцифровать трудовую книжку до 10 июня / © segodnya.ua

Реклама

Цифровизация трудовых отношений в Украине подходит к концу, вызывая немало вопросов и опасений среди граждан относительно правил и сроков обновления документов. Масштабный перевод бумажных книжек в электронный формат призван упростить бюрократические процедуры, однако вокруг этого процесса до сих пор существует много мифов о возможных наказаниях и потере стажа.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Дедлайн перевода трудовой книжки в электронный формат

Согласно закону №1217, который приняли в 2021 году, завершить оцифровку трудовых книжек необходимо до 10 июня 2026 года.

Реклама

Процедура предусматривает сканирование всех страниц трудовой книжки и документов, подтверждающих страховой стаж. Электронная версия гарантирует сохранность данных даже в случае потери или повреждения бумажной книжки, а также подтверждает стаж, приобретенный до 2004 года.

Для того, чтобы проверить, что вся информация отображается корректно, можно через интернет. Для этого следует зайти в свой профиль на вебпортале или в приложении Пенсионного фонда Украины. В соответствующем меню, которое содержит данные электронной трудовой, можно просмотреть текущие записи и, при необходимости, дистанционно отправить запрос на исправление ошибок.

Что будет, если не успеть оцифровать трудовую книжку до 10 июня

Если гражданин не успеет оцифровать трудовую книжку до 10 июня, это не приведет к потере страхового стажа. Однако эксперты и юристы советуют не медлить с этой процедурой, поскольку она непосредственно влияет на текущие социальные выплаты и будущее оформление пенсии.

Как отмечают правозащитники, если гражданин не оцифрует трудовую книжку — это не приведет к приостановлению пенсионных выплат. Юристы отмечают, что если ваша бумажная книжка заполнена правильно, пенсию вам обязательно назначат. Главная разница лишь в том, что с электронными данными государство сделает это автоматически, в противном случае работникам Пенсионного фонда придется проверять каждый ваш документ вручную.

Реклама

В свою очередь эксперт по трудовому законодательству Галина Казначей отмечает, что без электронной копии в системе ПФУ могут отображаться неполные данные о должностях и местах работы. Это создает проблемы уже сейчас, например, при расчете больничных, когда из-за нехватки информации Фонд может занизить размер выплаты.

Основная цель цифровизации — надежно сохранить сведения о работе до 2004 года на случай потери или повреждения бумажного оригинала. Если же оставить документ исключительно в привычном бумажном виде, назначение пенсии в будущем может существенно затянуться.

Кому необходимо обязательно оцифровать трудовую книжку

Юристы отмечают, что после переноса сведений в цифровой формат обычная бумажная книжка сохраняет свой полноценный юридический статус и остается главным подтверждением вашей деятельности. Электронная версия служит лишь современным цифровым дубликатом, поэтому оригинал документа ни в коем случае нельзя выбрасывать — его следует надежно хранить.

Заняться этим процессом стоит прежде всего тем, кто сейчас активно работает или находится в поиске нового места работы. Для первых это удобная возможность контролировать свой страховой стаж, а для вторых — способ ускорить обмен информацией с потенциальными руководителями при трудоустройстве.

Реклама

В то же время многие граждане могут полностью обойти эту процедуру. Это касается людей, которые уже являются пенсионерами и получают выплаты по возрасту. Поскольку государственное обеспечение им уже рассчитано на основе ранее поданных бумаг, любые современные электронные манипуляции ничего не изменят.

Так же самостоятельно загружать копии документов не нужно молодежи, которая начала работать после 2004 года. Начиная с этого периода, в стране заработали соответствующие государственные реестры, поэтому все данные об официальной работе и уплаченных взносах с самого начала накапливались в базах данных в автоматическом режиме. Для таких работников бумажный носитель является скорее дополнительным свидетельством, а не единственным источником правды.

Будут ли штрафовать за неоцифрованную трудовую книжку

Рассмотрение присланных сканкопий в Пенсионном фонде может длиться достаточно долго, даже если человек успел отправить их вовремя. В то же время специалисты отмечают, что за несвоевременное представление электронных копий штрафов или других санкций не предусмотрено, а страховой стаж не исчезнет.

Для того, чтобы узнать судьбу своих документов, необходимо следить за текущим состоянием заявки в личном кабинете.

Реклама

Когда система показывает, что запрос «отклонен» или «отменен», это свидетельствует о наличии ошибок в документах. Такие заявки остаются непринятыми, поэтому человеку придется загружать все заново. Подробные причины отказа и замечания специалистов обычно прописываются в графе с уведомлениями.

Если же напротив заявления указано, что оно «находится в работе», «в обработке» или «на контроле», это означает, что документы ожидают проверки специалистами. В таком случае не стоит отправлять дублирующие запросы или паниковать — надо просто подождать. Повторная отправка документов понадобится только тогда, когда статус окончательно изменится на отклоненный.

Надпись об «успешном выполнении» подтверждает, что работники Фонда проверили сканкопии и внесли соответствующие обновления в базу данных. Однако даже при таком результате стоит просмотреть сопроводительные сообщения, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо скрытых замечаний или уточнений.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров