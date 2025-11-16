Электронная трудовая книжка: как ее оформить, если вы за границей

В Украине продолжается переход на цифровые трудовые книжки / © segodnya.ua

Постепенно электронная трудовая книжка в Украине заменяет бумажную. Согласно требованиям Закона, работу по оцифровке документов о трудовой деятельности застрахованных лиц необходимо завершить до 10.06.2026.

В ПФУ объяснили, что подать трудовую книжку работника на оцифровку можно онлайн, в том числе находясь за границей.

Какие документы подходят для сканирования

Требования к файлам:

цветные сканы всех страниц с записями, печатями и подписями

формат JPG или PDF

размер одного файла — до 1 МБ

рекомендуемое разрешение — 300 dpi

Как подать сканкопии документов онлайн

Оцифровать трудовую книжку можно из любой страны, где доступен онлайн-сервис Пенсионного фонда.

Перейдите на портал ПФУ

Авторизируйтесь с помощью КЭП или «Дія.Підпис».

Выберите раздел «Коммуникации по ПФУ» → «Сведения о трудовых отношениях».

Подтвердите или заполните свои персональные данные, согласитесь на обработку

Загрузите сканкопии страниц трудовой книжки в хронологическом порядке, нажмите кнопку «Подписать и отправить»

Проверьте статус обращения на вкладке «Мои обращения»

После проверки специалистами ПФУ все записи из бумажной книги автоматически попадают в электронный реестр. Оцифровка позволяет сохранить историю работы даже в случае потери документа или смены места жительства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий электронный учет трудовой деятельности.