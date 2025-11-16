- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 900
- Время на прочтение
- 1 мин
Электронная трудовая книжка: как ее оформить, если вы за границей
Несвоевременный перевод бумажной книги в электронный формат может привести к неприятным последствиям: сокращение страхового стажа, его частичную потерю и задержания при оформлении пенсии.
Постепенно электронная трудовая книжка в Украине заменяет бумажную. Согласно требованиям Закона, работу по оцифровке документов о трудовой деятельности застрахованных лиц необходимо завершить до 10.06.2026.
В ПФУ объяснили, что подать трудовую книжку работника на оцифровку можно онлайн, в том числе находясь за границей.
Какие документы подходят для сканирования
Требования к файлам:
цветные сканы всех страниц с записями, печатями и подписями
формат JPG или PDF
размер одного файла — до 1 МБ
рекомендуемое разрешение — 300 dpi
Как подать сканкопии документов онлайн
Оцифровать трудовую книжку можно из любой страны, где доступен онлайн-сервис Пенсионного фонда.
Перейдите на портал ПФУ
Авторизируйтесь с помощью КЭП или «Дія.Підпис».
Выберите раздел «Коммуникации по ПФУ» → «Сведения о трудовых отношениях».
Подтвердите или заполните свои персональные данные, согласитесь на обработку
Загрузите сканкопии страниц трудовой книжки в хронологическом порядке, нажмите кнопку «Подписать и отправить»
Проверьте статус обращения на вкладке «Мои обращения»
После проверки специалистами ПФУ все записи из бумажной книги автоматически попадают в электронный реестр. Оцифровка позволяет сохранить историю работы даже в случае потери документа или смены места жительства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий электронный учет трудовой деятельности.