Электронная ВЛК: как украинцам получить направление и пройти комиссию без очередей

Теперь военнообязанные могут получить электронное направление на военно-врачебную комиссию онлайн, без очередей в ТЦК. Новация уже доступна в приложении "Резерв+".

Кабинет Министров Украины 28 января 2025 принял решение о введении электронных направлений на военно-врачебные комиссии (ВЛК) для военнообязанных.

Теперь украинцам, подлежащим военному учету, смогут получить направление без очередей в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Как работает электронная ВЛК и как его получить – узнайте в материале ТСН.ua.

Электронное направление на ВЛК

Чтобы пройти смотр для определения пригодности к военной службе, больше не обязательно будет идти в ТЦК и СП по бумажному направлению, сообщило Министерство обороны Украины.

В скором времени военнообязанный сможет по собственному желанию подать запрос на электронное направление в "Резерв+", получить уведомление с нужной информацией в своем смартфоне и прибыть сразу в указанное здравоохранение.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, анонсируя запуск электронных направлений на ВЛК, отмечал, что такая система поможет минимизировать коррупционные риски и бюрократические преграды.

Чиновник добавил, что ВЛК также будет учитывать решения экспертных команд, которые с 1 января заменили МСЭК и занимаются оценкой повседневного функционирования личности.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что решение о введении электронных направлений на прохождение ВЛК для военнообязанных является важным шагом к цифровизации государственных услуг и упростит процесс прохождения ВЛК для военнообязанных.

"Людям не нужно будет стоять в очередях возле ТЦК, чтобы получить соответствующий документ. Направление на ВЛК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение "Резерв+", – отметил Шмигаль.

Гражданам, получившим повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК.

Заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что электронное направление на ВЛК — первый шаг в масштабной реформе, который построит новый, прозрачный и удобный подход для военнообязанных.

Следующим шагом в реформе ВЛК станет интеграция информационных систем Минобороны и Министерства здравоохранения Украины. А уже с осени 2025 года военнообязанный сможет самостоятельно выбрать в "Резерв+" медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения учитывая пригодность.

Как получить электронное направление на ВЛК

Министерство обороны Украины 28 января запустило бета-тестирование электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВЛК) в приложении "Резерв+". Сама же услуга электронных направлений через "Резерв+" заработает с 31 января 2025 года.

Согласно новым правилам, направление на военно-врачебную комиссию можно сформировать в электронном виде через реестр военнообязанных "Оберег".

Как получить электронное направление на ВЛК через "Резерв+":

Загрузите приложение "Резерв+" из App Store или Google Play.

Авторизуйтесь в приложении с помощью своей электронной подписи или BankID.

В разделе, посвященном ВЛК, найдите опцию подачи запроса на направление.

Заполните все поля, указав свои личные данные.

Ожидайте подтверждения запроса руководителем ТЦК.

После подтверждения вы получите уведомление со всей необходимой информацией о направлении.

Заметим, что такие направления должны быть подписаны электронной подписью руководителя ТЦК (также его можно распечатать и вручить лично на подпись). В частности, напечатанное направление должно обязательно содержать QR-код, чтобы его можно было проверить на достоверность.

Кто может воспользоваться услугой

По словам Екатерины Черногоренко, в первую очередь, направления смогут сгенерировать граждане, как сами желают пройти ВЛК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, получивших бумажную повестку на прохождение ВЛК.

Как отметили юристы и адвокаты по военному праву "ЮК INSEININ", украинцы имеют возможность подать запрос в любое время и из любого места, в том числе из заграницы.

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Там добавили, что пока военнообязанные не могут:

подать запрос в любое время и из любого места, в том числе из заграницы.

выбрать медицинское учреждение для прохождения ВЛК по электронному направлению. Вы только отслеживаете статус запроса непосредственно в приложении и выполняете указанную информацию.

За проблем с получением электронного направления на ВЛК есть необходимость предварительного личного посещения ТЦК и СП по месту нахождения на учете.

ВЛК для "ограниченно пригодных"

Верховная Рада подготовила законопроект, который позволит отсрочить прохождение ВЛК (военно-врачебной комиссии) для военнообязанных с категорией "ограниченно пригодный" до июня, сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире программы Ранок.LIVE.

По его словам, соответствующее постановление могли быть приняты еще в прошлом году, но ждали предложения от Министерства обороны Украины и Генштаба.

“Правительство долго медлило с этой ситуацией. Они ждали позиции Министерства обороны, а также Генштаба. Это постановление можно было принять еще в прошлом году и дать людям шанс. Те, кто зарегистрирован в "Армии+" и подал заявку на прохождение ВЛК, могли бы подтвердить свой статус "ограниченно подходящий", — отметил Цымбалюк.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук уточнила, что срок для обязательного прохождения ВЛК "ограниченно пригодными" предлагают продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года.

Также тем "ограниченно пригодным", которым еще нет 25 лет, хотят разрешить не проходить ВЛК повторно.

Напомним, что военнообязанные, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года. Если они этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен.

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