Электронные и физические рецепты: Ляшко объяснил, при каких условиях украинцы могут покупать антибиотики

В Украине правительство сейчас запустило переходный период на покупку антибиотиков. Наряду с электронной формой будут действовать физические рецепты на таблетки.

В Украине действуют два рецепта на покупку антибиотиков: электронные и физические.

Об этом во время единого телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, в нашей стране сейчас действуют два рецепта: электронный и тот, который был введен до 1 августа этого года.

"Сегодня норма на отпуск антибиотиков-противомикробных средств по электронному рецепту не работают на территориях, где Россия пытается установить оккупационный режим, а также на территориях, отнесенных к зоне активных боевых действий", — подчеркнул министр здравоохранения.

Он также добавил, что за неделю было выписано около 10 тысяч электронных рецептов. Больше всего – в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

“Мы говорим о первой группе рецепторных средств, которые уже запустили. Следующими будут наркотические лекарственные средства, что позволит нам значительно упростить доступ к наркотическому обезболивающему. Потом будем рассматривать и расширять список на рецептурные средства”, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, что украинские военные готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны.

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