Электронные очереди в ТЦК: в Минобороны рассказали, для кого это пригодится

В скором времени регистрация в электронной очереди в ТЦК будет доступна по всей Украине.

В тестировании электронной очереди принимает участие 19 ТЦК и СП, но впоследствии эта услуга будет доступна по всей территории Украины.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Буквально вместе с нашим мобильным приложением "Резерв+" мы запустили также электронную очередь в ТЦК и СП. Она уже тестируется, это фактически общенациональный бета-тест. 19 ТЦК и СП к нам присоединились", – сообщила Черногоренко.

Чиновница пояснила, что электронная очередь пригодится для тех граждан, которые собираются обновить данные именно в ТЦК, но не хотят стоять в живой очереди. Теперь эти лица могут зарегистрироваться в очереди онлайн.

"Мы продолжаем эту работу и уже потом подключим все ТЦК для того, чтобы это было доступно по всей Украине и было удобно абсолютно для всех граждан", — добавила Екатерина Черногоренко.

Напомним, Минобороны начало тестировать электронную очередь в ТЦК. В пресс-службе ведомства объяснили, как записаться в очередь онлайн.

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