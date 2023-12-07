Электронные повестки: насколько реален этот метод мобилизации для будущих призывников

В Верховной Раде прокомментировали идею с вручением повесток через электронный ящик.
Метод вручения повесток электронным письмом будет совершенно нерабочим.
Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в эфире телемарафона.
"Для меня было удивлением, когда я услышала об электронном письме. Знаете, мы полгода говорили о "Дие" и повестках в "Дие", но это невозможная история. Я думаю, что для многих это понятно, потому что это приложение выбросится из телефона со скоростью света. Электронные письма — кому они будут рассылаться, на какую почту, на какие ящики, рабочие-нерабочие... Эта история не будет работать. По крайней мере, я в черновике (законопроекта — ред.) этого не видела", — сказала Бобровская.
Иначе же ситуация с заказным письмом, ведь есть почтовый ящик, и если человек имеет место регистрации, письмо туда дойдет.
"С электронными ящиками для меня это было что-то новое. Я не вижу, что это может быть действенная рабочая история, и таким образом точно мужчин не найдешь и не доправишь в ТЦК... Это не обязывающая история. У нас в законодательстве также надо указать, что такое "электронный ящик" и как им пользоваться. И в принципе, является ли это механизмом доставки человеку официального сообщения. То есть эта история, по-моему, будет тотально нерабочая", — убеждена Соломия Бобровская.
Напомним, Верховная Рада готовит законопроект об изменениях по проведению мобилизации в Украине. Документ предусматривает новые нормы вручения повесток, нормы отсрочки от службы и прав военнообязанных. Все, что известно о законопроекте об изменениях в мобилизации – читайте на ТСН.ua.
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