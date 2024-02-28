Электронные повестки, отсрочка и бронирование: в Раде пересмотрели самые резонансные вопросы мобилизации

Комитет Нацбезопасности разрабатывает закон о мобилизации. Стало известно, какие нормы законодатели поддержали и отклонили по состоянию на 28 февраля.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР работает над доработкой законопроекта о мобилизации перед вторым чтением.

Подробности рассмотрения сообщила член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в Facebook.

Так, по итогам двух дней работы комитет не поддержал следующие нормы:

ограничение по выезду за границу;

блокировка счетов;

электронные повестки;

электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных;

снижение возраста с 27 до 25, ведь есть принятый ВР закон, который уже почти год не подписан.

В то же время депутаты не пришли к согласию по ограничению консульских услуг — голоса разделились 50/50, поэтому над этим будут работать при рассмотрении правок.

"Ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом не только не будет иметь положительного эффекта для вопроса мобилизации, но и будет иметь негативные последствия — подрыв доверия граждан к собственному государству, снижение мотивации защиты интересов Украины в странах-пребывания (общественные мероприятия и т.п.), увеличение тех, кто вообще будет отказываться от гражданства Украины", — сказала Фриз.

Также главы комитетов ВР обсудили вопрос освобождения от призыва во время мобилизации. Так, поддержано освобождение:

тех, у кого на содержании трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;

опекуны лица, признанного судом недееспособным;

члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы;

подчеркнули необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе; урегулирование вопроса для инвалидов ІІІ группы — принципиальный вопрос, ведь есть тысячи обращений от граждан относительно этой нормы.

Фриз сообщила, что она настаивала на снятии 50% бронирования для госслужащих категории "Б", "В" и возвращении к действующей редакции, что также уже поддерживает и Минэкономики и МО. Комитет поддержал первую редакцию.

Кроме того, 28 февраля в ВР речь шла о форме привлечения полиции к мерам оповещения с участием ТЦК СП. Также нормативно определены критерии бронирования для Нацпола.

Депутат сообщила, что комитет Рады поддержал предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

По словам Ирины Фриз, 29 февраля Комитет продолжит работу по утверждению направлений, а после этого приступит к рассмотрению правок.

Напомним, в законопроект о мобилизации было внесено много технических правок, которые нужно убрать для более быстрого рассмотрения документа. Парламентский Комитет по нацбезопасности сейчас работает над этими правками. Их в общей сложности было внесено более 4000.

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