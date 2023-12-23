Электронные вызовы в военкомат получат все: в Украине и за рубежом — Умеров

Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

В случае принятия решения о вызовах в Территориальные центры комплектования (военнокоматы) через электронное уведомление их будут отправлять военнообязанным и в Украине, и за рубежом.

Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільне".

По его словам, Министерство обороны рассматривает возможность извещать военнообязанных мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное оповещение. При этом его получателями будут и украинцы, которые находятся за пределами страны.

"Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", — подчеркнул министр.

Рустем Умеров сообщил, что в оборонном ведомстве проанализировали разные базы данных и решают, как именно вести учет, поскольку существуют разные категории мужчин.

“Это военнообязанный или военнослужащий или уже ветеран? После учета – будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть, это достаточно огромный механизм, который надо обсуждать пошагово", — пояснил он.

Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями для того, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла обнародовала обновленную версию законопроекта о мобилизации с проработкой замечаний главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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