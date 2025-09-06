Электронный дневник "Единая школа" - почему сервис стал платным и какая есть альтернатива

Ученик / © iStock

С началом нового учебного года родители украинских школьников столкнулись с нововведением: популярный электронный дневник «Единая школа», который ранее был рекомендован Министерством образования, теперь требует оплату за доступ. Это вызвало недовольство среди многих пользователей.

Об этом пишет Суспільне.

Система «Единая школа» является удобным инструментом для родителей, позволяющим отслеживать успеваемость ребенка, проверять домашние задания и коммуницировать с педагогами. Приложение доступно как для iOS, так и для Android.

Как выяснилось, с сентября 2025 года сервис изменил свою политику, введя подписку. Без нее полный доступ ко всем функциям приложения ограничен.

На запрос «Суспільного» в Министерстве образования и науки Украины предоставили разъяснения. В ведомстве сообщили, что на рынке представлено более 15 различных электронных систем для школ. «Единая школа» относится к частным разработкам, поэтому ее владельцы имеют право устанавливать собственную ценовую политику.

Министерство не обязывает учебные заведения использовать конкретные системы. Решение о выборе платформы принимает педагогический совет школы, руководствуясь ее автономией. При этом, как подчеркнули в МОН, родители имеют полное право отказаться от использования платных сервисов.

В МОН также напомнили, что в Украине существует единственная бесплатная государственная система — электронный дневник «Мрия». Эта программа, разработанная государством, доступна для родителей, учеников и учителей. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram подтвердил, что «Мрия» является полностью бесплатной и к ней может присоединиться любая школа.

Итак, хотя «Единая школа» и стала платной, у родителей и учебных заведений остается легитимная и бесплатная альтернатива, одобренная государством.

