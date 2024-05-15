Электронный кабинет для призывников: в Минобороны рассказали о защите системы

Система электронного кабинета военнообязанного будет иметь комплексную систему защиты информации.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает LIGA.net.

Отмечается, что работа над приложением для военнообязанных, где будет реализован функционал электронного кабинета, выходит на финишную прямую.

"8 мая вступает в силу подписанный президентом закон о мобилизации, и все военнообязанные будут иметь 60 дней для того, чтобы обновить свои контактные данные — телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства", — говорится в сообщении.

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В Минобороны добавили, что система будет иметь комплексную систему защиты информации с необходимым аттестатом соответствия.

"Наша страна имеет большой опыт в противодействии кибератакам, ведь все это время мы ведем войну во всех возможных доменах, киберпространство — один из них", — отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве также отметили, что государство создало действенную систему защиты, защищающую сервисы и системы.

"Россияне не получат никакой информации об украинских людях, потому что это наша самая большая ценность", — добавили в Минобороны.

Ранее мы писали, что в новом законе о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, упрощен порядок прохождения военно-врачебных комиссий.

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