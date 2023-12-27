Электронный реестр военнообязанных "Оберіг": как он работает и что изменит в мобилизации

"Оберіг" призван во время мобилизации уменьшить коррупцию, сделать невозможным манипуляции с данными и отправкой повесток уже воюющим людям.

В Верховной Раде готовится ко второму чтению зарегистрированный в сентябре 2023 года законопроект № 10062, предусматривающий, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов станет электронным. Тем временем в Украине уже работает реестр "Оберіг" — электронная база данных для хранения информации, необходимая для ведения военного учета.

ТСН.ua собрал все, что известно о его работе и к каким изменениям в мобилизации приведет его применение.

Что такое "Оберіг"

Министр обороны Рустем Умеров в начале сентября сообщил, что смысл реестра "Оберіг" в полной полной цифровизации процессов, чтобы перевести все в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий. Этот реестр исключит любые коррупционные риски.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уточнила, что "Оберіг" — это база данных военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. И сведений о действующих военнослужащих там нет.

"Оберіг" призван во время мобилизации уменьшить коррупцию, сделать невозможным манипуляции с данными и отправкой повесток уже воюющим людям.

Администраторами реестра определены областные ТЦК и оперативные командования. Наполняют районные и городские центры комплектования.

На каком этапе работа реестра

Замминистра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о завершении работы, запланированной по реестру военнообязанных "Оберіг". "Мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны", — отметила она.

Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо уточнил, что "Оберіг" пока не синхронизирован с другими государственными реестрами. После синхронизации баз данных в большинстве случаев отпадет потребность в мерах оповещения.

Как будет происходить вызов в ТЦК

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"Мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты — НДФЛ — уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что этому гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП", — рассказал Владимир Фитьо.

По его словам, это упростит проведение мобилизации. "Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения", — добавил спикер Сухопутных сил.

Какие данные содержатся в реестре

Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет (с 17 лет в случае принятия законопроекта №10062).

Согласно законопроекту, в режиме автоматического обмена они будут получать из разных электронных реестров и баз следующую информацию:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

их контактные данные (номер телефона, электронная почта);

сведения о родителях:

семейное положение;

сведения о семье, образовании, паспортных данных (в том числе и паспорта для выезда за границу);

сведения о месте работы;

сведения о дате и цели выезда за границу и дате возвращения;

данные о наличии/отсутствии судимостей; данные о привлечении к административной ответственности;

сведения о знаниях иностранных языков, повышении квалификации;

данные о наличии оснований для выезда за границу;

сведения об открытых исполнительных производствах;

служебные данные, в том числе о результатах прохождения ВЛК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.

Все эти данные будут собираться из разных реестров без согласия граждан.

Где будут искать данные

Одним из ключевых является Реестр физических лиц – налогоплательщиков. В нем собиралась информация с 1994 года, он наиболее полный и способный обеспечить верификацию данных в других реестрах. Государственная налоговая служба предоставит данные о работе (код предприятия, место работы, должность).

Минздрав будет передавать данные о номере телефона, электронной почте, сведениях о состоянии здоровья — все, что в базу данных заносил семейный врач.

Министерство внутренних дел будет передавать следующую информацию:

наличие (отсутствие) судимости;

сведения о владении транспортным средством;

информация о водительских правах;

разрешение на оружие.

Министерство образования – о том, где мужчина учится, когда заканчивает обучение, получает ли второе высшее образование.

Кому будут доступны данные

Вышеперечисленные данные будут доступны Территориальным центрам комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП).

Как проверить себя в реестре военнообязанных

Проверить себя в реестре военнообязанных граждане смогут через электронный кабинет этого реестра. В настоящее время у военнообязанных есть возможность проверить информацию о себе, которая содержится в реестре "Оберіг", если лично обратиться в ТЦК и СП и сформировать письменный запрос.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что единый реестр военнообязанных необходим для того, чтобы отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов.

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