Электронный реестр военнообязанных "Оберіг": как он работает и что изменит в мобилизации

"Оберіг" призван во время мобилизации уменьшить коррупцию, сделать невозможным манипуляции с данными и отправкой повесток уже воюющим людям.
В Верховной Раде готовится ко второму чтению зарегистрированный в сентябре 2023 года законопроект № 10062, предусматривающий, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов станет электронным. Тем временем в Украине уже работает реестр "Оберіг" — электронная база данных для хранения информации, необходимая для ведения военного учета.
ТСН.ua собрал все, что известно о его работе и к каким изменениям в мобилизации приведет его применение.
Что такое "Оберіг"
Министр обороны Рустем Умеров в начале сентября сообщил, что смысл реестра "Оберіг" в полной полной цифровизации процессов, чтобы перевести все в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий. Этот реестр исключит любые коррупционные риски.
Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уточнила, что "Оберіг" — это база данных военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. И сведений о действующих военнослужащих там нет.
"Оберіг" призван во время мобилизации уменьшить коррупцию, сделать невозможным манипуляции с данными и отправкой повесток уже воюющим людям.
Администраторами реестра определены областные ТЦК и оперативные командования. Наполняют районные и городские центры комплектования.
На каком этапе работа реестра
Замминистра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о завершении работы, запланированной по реестру военнообязанных "Оберіг". "Мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны", — отметила она.
Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо уточнил, что "Оберіг" пока не синхронизирован с другими государственными реестрами. После синхронизации баз данных в большинстве случаев отпадет потребность в мерах оповещения.
Как будет происходить вызов в ТЦК
"Мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты — НДФЛ — уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что этому гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП", — рассказал Владимир Фитьо.
По его словам, это упростит проведение мобилизации. "Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения", — добавил спикер Сухопутных сил.
Какие данные содержатся в реестре
Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет (с 17 лет в случае принятия законопроекта №10062).
Согласно законопроекту, в режиме автоматического обмена они будут получать из разных электронных реестров и баз следующую информацию:
- персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- их контактные данные (номер телефона, электронная почта);
- сведения о родителях:
- семейное положение;
- сведения о семье, образовании, паспортных данных (в том числе и паспорта для выезда за границу);
- сведения о месте работы;
- сведения о дате и цели выезда за границу и дате возвращения;
- данные о наличии/отсутствии судимостей; данные о привлечении к административной ответственности;
- сведения о знаниях иностранных языков, повышении квалификации;
- данные о наличии оснований для выезда за границу;
- сведения об открытых исполнительных производствах;
- служебные данные, в том числе о результатах прохождения ВЛК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.
Все эти данные будут собираться из разных реестров без согласия граждан.
Где будут искать данные
Одним из ключевых является Реестр физических лиц – налогоплательщиков. В нем собиралась информация с 1994 года, он наиболее полный и способный обеспечить верификацию данных в других реестрах. Государственная налоговая служба предоставит данные о работе (код предприятия, место работы, должность).
Минздрав будет передавать данные о номере телефона, электронной почте, сведениях о состоянии здоровья — все, что в базу данных заносил семейный врач.
Министерство внутренних дел будет передавать следующую информацию:
- наличие (отсутствие) судимости;
- сведения о владении транспортным средством;
- информация о водительских правах;
- разрешение на оружие.
Министерство образования – о том, где мужчина учится, когда заканчивает обучение, получает ли второе высшее образование.
Кому будут доступны данные
Вышеперечисленные данные будут доступны Территориальным центрам комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП).
Как проверить себя в реестре военнообязанных
Проверить себя в реестре военнообязанных граждане смогут через электронный кабинет этого реестра. В настоящее время у военнообязанных есть возможность проверить информацию о себе, которая содержится в реестре "Оберіг", если лично обратиться в ТЦК и СП и сформировать письменный запрос.
Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что единый реестр военнообязанных необходим для того, чтобы отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов.
Читайте также: