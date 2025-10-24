ТСН в социальных сетях

Украина
374
1 мин

"Электронный ТЦК" в Украине: отсрочку можно будет оформить онлайн

Электронный военно-учетный документ с QR-кодом станет основным подтверждением отсрочки.

Богдан Скаврон
Мобилизация в Украине

С 1 ноября в Украине начнет свою работу так называемый «электронный ТЦК», который, в частности, будет предоставлять возможность оформить онлайн большинство отсрочек от мобилизации.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство приняло решение, которое внедряет автоматическое продление отсрочек, цифровой формат оформления и возможность подавать документы через ЦПАУ.

Благодаря этому нововведению:

  • более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек автоматически — без очередей и бюрократии.

  • 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через «Резерв+», а все остальные — через любой удобный ЦПАУ.

  • электронный военно-учетный документ с QR-кодом станет основным подтверждением отсрочки. Никаких бумажных справок с мокрыми печатями больше не нужно.

«Это решение — важная часть создания экосистемы „е-ТЦК“, цель которой перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины сообщило, что родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в системе «Резерв+» без лишней бюрократии.

374
