Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
374
Время на прочтение
1 мин
"Электронный ТЦК" в Украине: отсрочку можно будет оформить онлайн
Электронный военно-учетный документ с QR-кодом станет основным подтверждением отсрочки.
С 1 ноября в Украине начнет свою работу так называемый «электронный ТЦК», который, в частности, будет предоставлять возможность оформить онлайн большинство отсрочек от мобилизации.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство приняло решение, которое внедряет автоматическое продление отсрочек, цифровой формат оформления и возможность подавать документы через ЦПАУ.
Благодаря этому нововведению:
более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек автоматически — без очередей и бюрократии.
80% отсрочек можно будет оформить онлайн через «Резерв+», а все остальные — через любой удобный ЦПАУ.
электронный военно-учетный документ с QR-кодом станет основным подтверждением отсрочки. Никаких бумажных справок с мокрыми печатями больше не нужно.
«Это решение — важная часть создания экосистемы „е-ТЦК“, цель которой перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования», — подчеркнула Юлия Свириденко.
Напомним, ранее Министерство обороны Украины сообщило, что родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в системе «Резерв+» без лишней бюрократии.