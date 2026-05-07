Украина
52
1 мин

Электронный военный билет или бумажный: спикер ГПСУ расставил точки над «i» по пересечению границы

В ГПСУ объяснили, зачем мужчинам PDF-файл или распечатка военного билета на границе.

Дмитрий Гулийчук
Выезд за границу с «Резерв+»: в ГПСУ дали важный совет на случай сбоя в системе

Для пересечения границы украинским мужчинам не обязательно иметь при себе бумажный военный билет — электронный документ с QR-кодом имеет такую же юридическую силу. Однако существуют некоторые нюансы на случай технических сбоев в системе.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью «РБК-Украина».

Он напомнил, что электронный военно-учетный документ приравнивается к бумажному. Пограничники принимают оба варианта.

Что делать, если в системе «Оберег» произошел сбой и данные не обновились

По словам Демченко, пограничники пользуются базой «Оберег» и проверяют собственно военно-учетные документы в электронной форме.

«Если происходят какие-то сбои в работе этой системы, то соответственно параллельно могут быть сбои в приложении „Резерв+“, которое приравнивается к электронному военно-учетному документу», — пояснил он.

Поэтому в ГПСУ советуют иметь при себе распечатанный вариант электронного документа (PDF-файл). По возможности иметь данный документ в бумажной форме, если кто-то сомневается в данных, которые могут отображаться в «Резерв+».

«Но опять же оформление отсрочок — это ответственность ТЦК. Если происходит сбой, то при необходимости контактируем с ними для уточнения данных. Но без наличия документа пограничники могут отказать в пересечении границы», — подытожил Демченко.

Раньше мы писали, что Кабмин изменил правила выезда за границу для женщин-чиновников.

