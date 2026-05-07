Электронный военный билет или бумажный: спикер ГПСУ расставил точки над «i» по пересечению границы
В ГПСУ объяснили, зачем мужчинам PDF-файл или распечатка военного билета на границе.
Для пересечения границы украинским мужчинам не обязательно иметь при себе бумажный военный билет — электронный документ с QR-кодом имеет такую же юридическую силу. Однако существуют некоторые нюансы на случай технических сбоев в системе.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью «РБК-Украина».
Он напомнил, что электронный военно-учетный документ приравнивается к бумажному. Пограничники принимают оба варианта.
Что делать, если в системе «Оберег» произошел сбой и данные не обновились
По словам Демченко, пограничники пользуются базой «Оберег» и проверяют собственно военно-учетные документы в электронной форме.
«Если происходят какие-то сбои в работе этой системы, то соответственно параллельно могут быть сбои в приложении „Резерв+“, которое приравнивается к электронному военно-учетному документу», — пояснил он.
Поэтому в ГПСУ советуют иметь при себе распечатанный вариант электронного документа (PDF-файл). По возможности иметь данный документ в бумажной форме, если кто-то сомневается в данных, которые могут отображаться в «Резерв+».
«Но опять же оформление отсрочок — это ответственность ТЦК. Если происходит сбой, то при необходимости контактируем с ними для уточнения данных. Но без наличия документа пограничники могут отказать в пересечении границы», — подытожил Демченко.
