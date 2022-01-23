"Элемент гибридной войны": в киберполиции рассказали, была ли утечка данных из портала "Дія"

Слухи об утечке данных в полиции называют "информационными фейками".
В Нацполиции уверяют, что информация о масштабной утечке данных из портала "ія" не соответствует действительности.
Об этом идет речь в заявлении департамента киберполиции Нацполиции.
"Подобные информационные фейки не что иное как элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в государстве", — говорится в сообщении.
Полиция напомнила, что информация об утечке данных с портала "Дія" начала распространяться после того, как в Сети на одном из форумов опубликовали объявления о продаже базы данных.
Появление такого объявления начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января.
"Впрочем, информация о злом портале "Дія" не соответствует действительности", — убеждает полиция.
Украинские правоохранители вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. Также организован постоянный мониторинг фактов продаж баз данных с любых ресурсов.
Ранее в Минцифре объяснили, почему после кибератаки появились объявления о продаже персональных данных украинцев и заверили, что утечки персональных данных украинцев не было.
Читайте также:
- США и Британия отправили в Украину киберспециалистов для противодействия хакерским атакам РФ — NYT
- В Госспецсвязи оценили масштаб хакерской атаки на украинские правительственные сайты
- "Фактически, раскол общества": в МИДе рассказали, кто может стоять за кибератакой на правительственные сайты, и какие мотивы