"Элемент гибридной войны": в киберполиции рассказали, была ли утечка данных из портала "Дія"

"Элемент гибридной войны": в киберполиции рассказали, была ли утечка данных из портала "Дія"

Слухи об утечке данных в полиции называют "информационными фейками".

В Нацполиции уверяют, что информация о масштабной утечке данных из портала "ія" не соответствует действительности.

Об этом идет речь в заявлении департамента киберполиции Нацполиции.

"Подобные информационные фейки не что иное как элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в государстве", — говорится в сообщении.

Полиция напомнила, что информация об утечке данных с портала "Дія" начала распространяться после того, как в Сети на одном из форумов опубликовали объявления о продаже базы данных.

Появление такого объявления начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января.

"Впрочем, информация о злом портале "Дія" не соответствует действительности", — убеждает полиция.

Украинские правоохранители вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. Также организован постоянный мониторинг фактов продаж баз данных с любых ресурсов.

Ранее в Минцифре объяснили, почему после кибератаки появились объявления о продаже персональных данных украинцев и заверили, что утечки персональных данных украинцев не было.

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