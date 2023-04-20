Елена Ещенко: «Сооплата будет содействовать реализации главного принципа реформы здравоохранения – деньги идут за пациентом»

Ассоциация частных медицинских учреждений Украины проведет в Киеве 25 апреля 2023 года круглый стол, во время которого представители власти, международных организаций и частных медицинских учреждений будут обсуждать актуальные модели развития украинской системы здравоохранения.

Об этом в интервью «Фактам» рассказала Елена Ещенко – кандидат медицинских наук, доцент, председатель Ассоциации частных медицинских учреждений Украины, генеральный директор и соучредитель сети частных клиник Smart Medical Center, врач-гинеколог высшей категории.

Во время полномасштабной российской агрессии украинская медицина понесла значительные физические и финансовые потери. Часть медучреждений разрушена или существенно повреждена. На деоккупированных территориях враг разграбил больницы и поликлиники. А вызванный войной кризис в экономике Украины значительно ограничил финансовые возможности системы здравоохранения.

На этом фоне подход государства к поддержке государственной, коммунальной и частной медицины остается разным. Хотя проблемы у всех одинаковые, несмотря на форму собственности учреждений.

«Средства международных доноров и благотворительных проектов, а также медикаменты и расходные материалы, которые массово поступали в Украину, распределяли централизованно через МОЗ. Нас также спрашивали о потребностях для нормальной работы, но в жизнь эти идеи не воплотились – фактически всю помощь получили лишь государственные и коммунальные учреждения. А вы представьте себя на месте руководителя частной клиники и попробуйте в это сложное время выжить, все организовать, удержать персонал, всем себя обеспечить и уплатить налоги. Выходит странное разделение: государство заботится о бюджетной медицине, а частники существуют будто сами по себе. Я с этим категорически не согласна, потому что частная медицина является не менее социально значимой, она также работает на украинское государство, на украинский народ, на Победу», – отметила Елена Ещенко.

Такое состояние дел не идет на пользу государству, потому что от этого в первую очередь страдают пациенты. Поэтому Ассоциация частных медицинских учреждений Украины предлагает ряд решений, которые помогут выровнять отечественный медицинский рынок и реализовать право украинцев на свободный выбор. «Действующая система должна быть изменена, а политика власти относительно государственных, коммунальных и частных