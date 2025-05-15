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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Елена Зеленская ответила, хотела б ли быть рядом с президентом Украины в Турции

Первая леди считает, что есть моменты, когда президента лучше не отвлекать от его работы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская / © скриншот с видео

Поддержка супруги не всегда может помочь в напряженных политических ситуациях вроде последней поездки в Турцию. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский поехал в Анкару в сопровождении только своей команды переговорщиков.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью журналистке ТСН Маричке Падалко на YouTube-канале.

На вопрос, хотела б ли первая леди быть рядом с мужем в Турции, она ответила, что решила подождать его дома.

«Я не хотела [ехать — ред.]. Я думаю, что я там не нужна сейчас. Потому что есть такие напряженные интенсивные моменты, когда ты можешь только отвлекать, ты не поможешь объективно. Поэтому лучше я подожду дома, как все, результатов их путешествия», — сказала Елена Зеленская.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в переговорах с россиянами из-за «низкого уровня» делегации РФ. По его словам, он встретится с украинской делегацией, а для переговоров с РФ Соединенные Штаты направят «кого-то соответствующего уровня».

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