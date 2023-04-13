Елена Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Также в список попала украинская нобелевская лауреат и правозащитница Александра Матвийчук.
Супруга президента Елена Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей в 2023 году по версии американского журнала Time.
Кроме первой леди, в список журнала Time также попала нобелевская лауреат и правозащитница Александра Матвийчук.
Обе украинки были представлены в категории "Лидеры".
Кроме двух украинок в списке также присутствуют президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и арестованный в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назван Человеком года по версии главного информационно-политического журнала Австрии Profil.
Кроме того, Зеленский был назван человеком рока и по версии британской газеты Financial Times.
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