Елена Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Также в список попала украинская нобелевская лауреат и правозащитница Александра Матвийчук.

Супруга президента Елена Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей в 2023 году по версии американского журнала Time.

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Кроме первой леди, в список журнала Time также попала нобелевская лауреат и правозащитница Александра Матвийчук.

Обе украинки были представлены в категории "Лидеры".

Кроме двух украинок в списке также присутствуют президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и арестованный в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назван Человеком года по версии главного информационно-политического журнала Австрии Profil.

Кроме того, Зеленский был назван человеком рока и по версии британской газеты Financial Times.

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