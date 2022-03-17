Елена Зеленская поразмышляла о музыке во время войны и назвала свой топ-3 песен сейчас

Елена Зеленская поразмышляла о музыке во время войны и назвала свой топ-3 песен сейчас

Первая леди рассказала, что ведутся переговоры о том, чтобы украинская песня раздавалась в эфирах европейских радиостанций.

Первая леди Украины Елена Зеленская поразмыслила о том, уместна ли музыка во время войны.

На странице в Instagram она запостила видео, на котором вступивший в терроборону лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк поет а капелла "Ой у лузі червона калина".

"Нужна ли музыка, когда война? Уместна ли песня в трудную минуту? Когда смотришь такие видео, понимаешь: нужна, как никогда. Солист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, который, как и многие другие наши звезды, вступил в терроборону, поет"Ой у лузі червона калина". Война уничтожает наше материальное и культурное наследие. Разрушенный музей в Иванкове, где хранились работы Марии Примаченко, и Музей украинских древностей в Чернигове. Но наша песня – это то, что не уничтожить. У нее есть особенная супрсила - добавлять нам жизни и силы, поднимать боевой дух", — отметила первая леди.

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Зеленская отметила, что вместе с Минкультом реализует инициативу, благодаря которой украинская песня зазвучит еще громче: "Министерство уже имеет предварительные договоренности с Европейским союзом радиовещания по поводу того, чтобы каждый час в европейских радиоэфирах будет начинаться с песен независимой Украины, какой она всегда будет. Мир знает украинскую музыку. И для него она крутая".

Вместе с тем первая леди назвала топ-3 песен, которые сейчас ей отзываются больше всего:

"Мой личный топ-3 сейчас: 1. "Така, яка ти" Святослава Вакарчука, 2. "Ні обіцянок, ні пробачень" Виктора Павлика. 3. "Тримай" Кристины Соловой.

Также Зеленская призвала украинцев приобщиться и поделиться теми песнями, которые сейчас поддерживают их больше всего.

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