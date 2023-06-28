Елена Зеленская рассказала, на кого учится 18-летняя дочь Александра

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые прокомментировала, какую профессию выбрала их с Владимиром Зеленским 18-летняя дочь Александра. Ранее было известно, что девушка учится в Украине на гуманитарной специальности. Теперь известно – девушка изучает юриспруденцию.

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, специальность Александре выбирали совместными усилиями, но финальный выбор дочь сделала сама.

"Она выбрала юридическую специальность. Скажу честно, мы вели разговоры о выборе будущей специальности уже, возможно, в течение пяти лет, постоянно возвращаясь к этой теме. Были разные варианты от нее, какие-то предложения от нас. Когда пришла пора выбирать, конечно, мы что-то ей предлагали, она что-то отвергала. Это был один из наших вариантов, которые мы предлагали ей", – рассказала Елена Зеленская.

По словам Елены Зеленской, Александре нравится обучение и знания в этой сфере даются ей легко.

"Мне кажется, что выбрала удачно, потому что ей нравится, и это ей "заходит". Это идет мягко, без напряжения. У нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит эту свою дорогу. Но мы не давили на нее, потому что я помню, как у меня почти не было выбора при поступлении. И нам хотелось, чтобы она имела все же возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно", – добавила первая леди.

Напомним, в Сети распространили фото израильского паспорта Елены Зеленской. В Центре противодействия дезинформации указали на очевидные проколы создателей этого "вброса".

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