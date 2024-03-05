Елена Зеленская рассказала о болезненной реакции на фильм "Довга доба": "Я не выдержала и плакала"

Первая леди Елена Зеленская рассказала, как болезненно отреагировала на военный документальный фильм "Довга доба", который был создан режиссером Аланом Бадоевым совместно с телеканалом "1+1 Украина".

В интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленская призналась, что не смогла досмотреть фильм до конца. По словам первой леди, "Довга доба" – эмоционально тяжелый фильм, ведь основанный на реальных событиях и снятый просто на телефоны украинцев. Елена Зеленская не могла сдержать эмоций и плакала. Впрочем, первая леди все же хочет досмотреть "Довгу добу" до конца, но для этого нужно эмоционально подготовиться.

Елена Зеленская / Фото: скриншот с видео

"Недавно вышел документальный фильм "Довга доба", и я не смогла досмотреть его до конца. Этот фильм состоял из отснятых людьми видео на их телефоны, фильм о периоде, когда началось полномасштабное вторжение. Я не выдержала и плакала, пережила большой спектр эмоций. Я обязательно досмотрю этот фильм до конца, но надо иметь запас эмоциональных сил, чтобы это сделать", — призналась первая леди.

А вот 19-летняя дочь Елены и Владимира Зеленских вместе с бойфрендом в кинотеатре смотрела фильм "20 дней в Мариуполе". Первая леди призналась, что Александре тоже тяжело далась лента. Дело в том, что бойфренд дочери Зеленских родом из Мариуполя. Юноша вместе с родными в начале полномасштабной войны находился в городе, поэтому своими глазами видел ужасные реалии войны.

Елена Зеленская / Фото: скриншот с видео

"Моя дочь смотрела фильм вместе с бойфрендом, который родом из Мариуполя. Он и его родители прятались в подвале одного из домов несколько недель перед тем, как у них получилось выехать. Он видел своими глазами, как убили его соседей. Я спросила ее, как она выдержала это, и она призналась, что плакала. Он тоже плакал. И другие люди в кинотеатре плакали", — рассказала Зеленская.

Первая леди уверена, что документальные фильмы о войне обязательно нужно смотреть. Хотя это эмоционально сложно, однако это позволяет выплеснуть негативные эмоции. Зеленская очень благодарна создателям документальных военных фильмов, которые в который раз напоминают миру о войне в Украине и позволяют проявить свои переживания.

Елена Зеленская / Фото: скриншот с видео

"С одной стороны, это очень сложно, а с другой — иногда нужно дать волю всем эмоциям, которые мы накапливаем каждый день, нужно плакать. Я очень благодарна людям, которые создали документальные фильмы, потому что они рассказывают миру о нас, а для нас самих – это вид терапии, чтобы отпустить", – призналась Зеленская.

Напомним, в феврале Алан Бадоев и канал "1+1 Украина" представил совместный проект "Довга доба". Военный документальный фильм снятый с видео с телефонов украинцев, которые стали свидетелями войны, уже показали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Читайте также: